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Україна, Литва та Польша уклали спільну декларацію про засудження воєнної агресії РФ

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Варшава, Понеділок 14 березня 2022 13:57
Україна, Литва та Польша уклали спільну декларацію про засудження воєнної агресії РФ Фото: у Варваші відбулася зустріч "Люблінського трикутника" (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

В понеділок, 14 березня, відбулася зустріч прем'єр-міністрів України, Литви та Польщі в рамках "Люблінського трикутника". Глави урядів уклали спільну декларацію про засудження воєнної агресії з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зустріч представників "Люблінського трикутника" пройшла в Варшаві. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль був присутній в онлайн-режимі.

У спільній декларації сторони закріпили ряд рішень та закликів до міжнародної спільноти, зокрема:

  • засудження навмисної атаки на суверенну державу та грубе порушення основоположних принципів міжнародного права, використання військової сили проти мирних жителів та цивільної інфраструктури;
  • вшанування жертв війни серед мирних громадян та українських військових;
  • підтвердження невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, сторони закликали інші країни посилити тиск на Росії та розширити економічні санкції проти неї, протягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів, а міжнародні організації МАГАТЕ і ООН забезпечити безпеку ядерних об’єктів в Україні та захист гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення.

Представники "Люблінського трикутника" засудили рішення Білорусі приєднатися до військових дій Росії.

"Підкреслюємо, що Україна належить до європейської сім’ї і їй слід запропонувати статус країни-кандидата зараз, після її заявки на вступ до Європейського Союзу, поданої президентом України Володимиром Зеленським", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що не будуть допомагати Росії обходити санкції, що була запроваджені проти неї через розпочату війну в Україні.

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