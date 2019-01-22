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Київ увійшов до топ-5 напрямків головного аеропорту Польщі

Новини » Туризм    22.01.2019 - 20:28
Київ увійшов до топ-5 напрямків головного аеропорту Польщі

У топ-5 популярних напрямків провідного польського аеропорту увійшов Київ

Варшавський аеропорт імені Шопена назвав п'ять найбільш популярних регулярних напрямів за підсумками 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

За даними найбільшого польського аеропорту у п'ятірку лідерів увійшли:

  1. Лондон - 1 млн пасажирів;
  2. Париж - 573 тис.;
  3. Франкфурт - 534 тис.;
  4. Київ - 495 тис.;
  5. Амстердам - 495 тис.

Щодня з Києва до Варшави прибувають 5-6 рейсів. З аеропорту ім. Шопена виконуються рейси в обидва київські аеропорти - Бориспіль і ім. Сікорського. За даними напрямами перельоти здійснюють авіакомпанії LOT, Wizz Air, МАУ, також з Борисполя ірландський лоукостер Ryanair літає в ще один варшавський аеропорт Модлін.

За даними адміністрації варшавської повітряної гавані, за підсумками 2018 року Україна увійшла в топ-5 країн, що забезпечують пасажиропотік аеропорту Шопена, посівши третє місце і випередивши Францію та Італію. На першому місці тут Німеччина (1,5 млн пасажирів), на другому - Великобританія (1,2 млн), на третьому - Україна (810 тис.), на четвертому - Італія (741 тис.), на п'ятому - Франція (726 тис.).

Раніше повідомлялося, що обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній в 2018 році зросли порівняно з попереднім роком на 18,6% і склали 12524,9 тис. осіб, в т. ч. міжнародні - на 19% до 11442,3 тис. чоловік.

Нагадаємо, європейський лоукостер Wizz Air підняв плату за малий зареєстрований багаж і ціну на послугу пріоритетної посадки.

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