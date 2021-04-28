Київ увечері скували затори: які вулиці варто об'їхати

Станом на вечір 28 квітня Київ традиційно скували затори. Рух ускладнено на основних магістралях столиці.
Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
Транспорт стоїть у заторі на виїзді з Києва по проспекту Перемоги від Повітрофлотського проспекту до станції метро "Берестейська", а також від розв'язки на метро "Житомирська" до міської межі. Також у заторах стоять автомобілі на вулиці Вадима Гетьмана та Чоколівському бульварі.
Традиційно для вечора рух ускладнено центральними вулицями, набережними, проспектом Степана Бандери, Столичним шосе, вулицею Луговою та Стеценка.
На лівобережній частині затори в районі Дарницької площі на проспектах Гагаріна, Соборності та Харківському шосе.
Фото: пробки в Києві (google.com/maps)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ з 1 травня виходить з жорсткого локдауну, і муніципальні парковки знову стануть платними. Крім того, міська влада посилить контроль за порушниками паркування і пропонує водіям оплачувати її через додаток "Київ Цифровий", оскільки тепер порушення будуть фіксуватися швидко і автоматично.
Крім того, сьогодні в центральній частині обмежать рух з площі Арсенальної до Майдану Незалежності. У столиці України пройде хода на честь річниці створення дивізії "Галичина".