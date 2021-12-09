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Українців попередили про ожеледицю на дорогах: водіям і пішоходам дали рекомендації

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 15:28
Українців попередили про ожеледицю на дорогах: водіям і пішоходам дали рекомендації Фото: у ряді регіонів України на дорогах очікується ожеледь (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні протягом найближчої доби синоптики очікують ожеледь на дорогах. У поліції водіям і пішоходам дали рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України.

"Синоптики попереджають, що до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у більшості західних, північних та Вінницькій областях триматиметься ожеледь, на дорогах ожеледиця, а також вночі та вранці 10 грудня у Києві та Київській області ожеледь та ожеледиця", - зазначили у поліції.

Правоохоронці нагадали, що через негоду деякі дерева не витримують заледеніння і падають на тротуари, проїжджу частину, припарковані поруч автомобілі. У зв'язку з цим водіям рекомендовано на цей час не паркувати машини під деревами.

"Будьте уважні і обережні. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР (правил дорожнього руху - ред.)", - додали в поліції.

Рекомендації пішоходам

В умовах ожеледиці пішоходам правоохоронці дали наступні рекомендації:

  • пересуватися по тротуару повільно, щоб не впасти, послизнувшись на льоду;
  • бути особливо пильними, проходячи біля дерев, покритих льодом;
  • переходити дорогу тільки по пішохідному переходу, переконавшись у відсутності автомобілів або дочекавшись їх повної зупинки;
  • не перебігати дорогу, навіть при відсутності автомобілів;
  • одягти взуття з м'якою пористою підошвою, а при можливості - зимове взуття з шипами.

Фото: у ряді регіонів України на дорогах очікується ожеледь (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою погода буде в Україні 10 грудня.

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