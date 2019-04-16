Київ ввечері зупинився в заторах

У Києві ввечері 16 квітня утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворилися на вулиці Хрещатик, Велика Житомирська, Бориса Грінченка, вулиці Велика Васильківська, Шота Руставелі, бульварі Лесі Українки, вулицях Саксаганського, Бульварно-Кудрявській, В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, вулиці Глибочинська.

Крім того, рух ускладнено бульварі Тараса Шевченка, Повітрофлотському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, Миколи Василенка, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Перемоги, бульварі Дружби Народів, вулиці Саперно-Слобідська.

Також затори спостерігаються на мосту Метро, Південному, Дарницькому, Північному мостах та мосту Патона.

На лівому березі міста затори утворилися на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана, вулицях Уральська, Сортувальна, Дарницькому шосе, Харківському шосе, проспекті Соборності.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Нагадаємо, з 12 квітня до 3 травня частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу на Харківському шосе через залізничні колії. Обмеження почнуть діяти з 10:00 12 квітня у зв'язку з проведенням робіт з ремонту деформаційних швів.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Великдень змінять графік громадського транспорту. Зокрема, у Великодню ніч метрополітен і наземний транспорт буде працювати довше, а вранці 28 квітня раніше вийдуть на маршрути.