Київ увечері зупинився в заторах

У Києві ввечері 20 березня утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе, Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Антоновича, вулиці Льва Толстого, Саксаганського, В'ячеслава Чорновола, Івана Кудрі, бульварі Дружби Народів.

Крім того, затори утворилися на вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулиці Юрія Іллєнка, Великій Окружній дорозі.

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Житомирська", "Академмістечко", "Лук'янівська", "Дружби народів".

Пробки утворилися також на мосту Метро, Південному мосту та Північному мосту.

На лівому березі рух ускладнено на Дніпровській набережній, проспекті Соборності, вулицях Здолбунівська, Гната Хоткевича.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

РБК-Україна писало, що на Шулявському шляхопроводі 17 березня, розпочалися роботи з демонтажу. Рух транспорту організований прилеглими вулицями.

На час ремонту Шулявського шляхопроводу, зокрема, вносяться зміни у шлях курсування маршруток.