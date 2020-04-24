Київ знову став містом з найбруднішим у світі повітрям

Київ очолив рейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям, через задимлення, яке надходить від пожеж з Чорнобильської зони. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir.

Як повідомляється, наразі індекс забруднення у столиці України складає 155. У деяких районах Києва індекс повітря перебуває на позначці "небезпечно".

Зазначимо, на другому місці знаходиться індійське місто Делі, де індекс забруднення становить 141, на третьому - Кувейт з індексом 120.

Нагадаємо, в українському гідрометцентрі заявили, що у повітрі Києва перевищено норми концентрації азоту, сірки і формальдегіду. Однак, сьогодні хімічне забруднення атмосферного повітря в Києві знаходиться на рівні, характерному для квітня.

Крім того, минулого тижня Київ став лідером у світі за рівнем забрудненості повітря. Зокрема, максимально допустимі показники забрудненості 19 квітня були перевищені майже в 5 разів. Всього в столиці України тоді було зафіксовано 37 пожеж трав'яного настилу та торфовищ.