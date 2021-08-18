Київ скували затори через репетицію параду до Дня Незалежності: карта

Сьогодні у Києві проходить репетиція параду до Дня Незалежності України. Через це у місті ввели ряд обмежень на вулицях, утворились значні затори.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Goggle Maps.
У Києві ускладнено рух транспорту на вулицях через репетицію параду.
Затори утворились на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги, бульварі Дружби народів, вулиці Саперно-Слобідській, бульварі Шевченка, вулиці Льва Толстого, проспекті Степана Бандери, вулиці Січових Стрільців, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Велика Житомирська, Подолі.
Ускладнено рух транспорту біля станцій метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Університет", "Театральна", "Лук'янівська", "Політехнічний інститут", "Либідська", "Дружби народів".
На лівому березі незначні затори біля станцій метро "Осокорки", "Славутич". А взагалі вільний рух.
Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також артилерійського салюту на Трухановому острові.