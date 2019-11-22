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Київ скували пробки

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 17:53
Київ скували пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено на Південному мосту, Північному мосту і мосту Метро

У п'ятницю ввечері, 22 листопада, в Києві утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google maps.

На правому березі рух ускладнено на проспекті Перемоги, проспекті Лесі Українки, бульварі Дружби народів, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, вулиці Олени Теліги, вулиці Куренівській, вулиці Кирилівській, вулиці Набережно-Лугова, вулиці Новокостянтинівська, вулиці Луговій, вулиці Автозаводській, вулиці Ярослава Івашкевича, проспекті Героїв Сталінграду

Київ скували пробкиТакож затори утворилися на вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Хорива, вулиці Верхній Вал, вулиці Костянтинівська, вулиці Оболонська, вулиці Нижньоюрківська, вулиці Глибочицька, вулиці Білоруська, вулиці Січових Стрільців, вулиці Маршала Рибалка, вулиці Павловська, вулиці Гоголівська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, вулиці Саксаганського, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Льва Толстого, вулиці Дарвіна, вулиці Шовковичної, вулиці Мечникова, вулиці Саперно-Слобідської, Набережному шосе, вулиці Велика Житомирська

Крім того, ускладнено рух на Південному мосту, Північному мосту і мосту Метро.

Київ скували пробкиНа лівому березі пробки утворилися на проспекті Соборності, на голови Дарницької площі, на Броварському проспекті, на вулиці Алматинській, на Лісовому масиві, на бульварі Перова, на проспекті Гегерала Ватутіна, на вулиці Братиславська, Дніпровській набережній, Харківському шосе, вулиці Миколи Бажана, вулиці Урлівська, проспекті Петра Григоренка, вулиці Тепловозная, вулиці Анни Ахматової

Київ скували пробкиНагадаємо, рух на Південному мосту обмежений у зв'язку з ремонтними роботами. Обмеження діятиме з 21:00 22 листопада по 7:00 23 листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати зміни почали на в'їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших під'їздах.

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