У Києві завтра частково обмежать рух на Північному мосту

Фото: Північний міст (РБК-Україна)

Обмеження діятиме із 8:00 до 17:00

У Києві на Північному мосту завтра, 18 листопада, частково обмежать рух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що обмеження діятиме із 8:00 до 17:00.

Як зазначили у комунальній корпорації, триває поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконують поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Роботи будуть проходити у напрямку Троєщини.

"Щоб менше впливати на трафік, основні роботи планується зробити до вечірніх годин пік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наступного тижня 17-18 листопада у зв'язку з візитом голови Сейму Литви Віктораса Пранцкетиса в Києві будуть перекриті деякі вулиці. Так, 17-18 листопада можливі тимчасові обмеження на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе.