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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 08:28
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на Подолі

У п'ятницю, 18 жовтня, у Києві на правому та лівому берегах утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, бульварі Лесі Українки та проспекті Перемоги. Також пробки утворились на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Великій Окружній дорозі.

Пробки зафіксовані на проспекті Степана Бандери, вулиці Семена Скляренка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька та на Подолі.

Київ скували пробки

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах: Патона, Дарницькому, Південному та Північному.

На лівому березі пробки утворились на проспекті Генерала Ватутіна, проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому та Броварському проспектах.

Нагадаємо, у Києві на два дні частково обмежать рух на Північному мосту - 19 та 20 жовтня. Як повідомляється, на Північному мосту триває поточний ремонт.

Крім того, в Києві на дві ночі обмежать рух автотранспорту на Дарницькій площі. Таким чином, в ніч проти 19 жовтня буде перекрито виїзд з Харківського шосе на проспект Гагаріна і виїзд з вулиці Соборності на проспект Гагаріна.

РБК-Україна писало, що в столиці на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено в зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.

У Києві утворились численні пробки Київ скували пробки
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