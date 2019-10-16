Київ скували пробки

Увечері в середу, 16 жовтня, в столиці утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Зокрема, на правому березі рух ускладнено в районі станцій метро "Лук'янівська", "Шулявська", "Вокзальна", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Виставковий центр", "Іподром", "Голосіївська", "Либідська". Затори спостерігаються біля станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Печерська", "Театральна", "Золоті Ворота". А також біля станцій "Оболонь" і "Мінська".

Пробки утворилися на бульварі Тараса Шеченка, бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, проспекті Комарова, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

Ускладнено рух транспорту на проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Богатирській, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Набережно-Луговій, проспекті Степана Бандери. А також на вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових Стрільців.

Також затори утворилися на чотирьох мостах, а саме Дарницькому мосту, мосту Патона, Південному і Північному мостах.

На лівому березі Києва утворилися затори на проспекті Соборності, Броварському проспекті, проспекті Визволителів, проспекті Генерала Ватутіна, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому проспекті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дав розпорядження поліції не застосовувати штрафні санкції щодо власників автомобілів з іноземною реєстрацією до 2020 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що 17 жовтня погода в Україні буде теплою і без осадків, температура +22. Вночі та вранці місцями очікується туман. Температура повітря вночі становитиме +5 +10 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17 +22 градусів.