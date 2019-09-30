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Сьогодні в Україні збережеться дощова погода

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні збережеться дощова погода
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві прогнозується дощ, вдень до +21

Погода в Україні 30 вересня залишиться незмінною, дощитиме у центрі, а також на півночі та заході країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода у всіх областях

За даними Гідрометцентру, сьогодні у західних, північних та центральних областях варто очікувати зливи. На півдні та сході прогнозується переважно сонячна та суха погода. Вдень середня температура по областям коливатиметься від +18 на півночі до +22 на решті території. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +9 до +12. У південних областях буде тепліше, вдень +22...+24, а вночі +10...+14.

У Криму сьогодні опадів не очікується. На півострові переважатиме сонячна та тепла погода. Вдень температура коливатиметься від +21 до +23, вночі від +11 до +13.

Сьогодні в Україні збережеться дощова погода

Погода у Києві

У столиці, за прогнозом українських синоптиків, у понеділок буде дощова погода. Вдень стовпчики термометрів у Києві покажуть від +19 до +21, вночі температура опуститься до +11...+13.

Сьогодні в Україні збережеться дощова погода

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні на початку жовтня. Синоптики повідомили, що з 1 по 3 жовтня в Україні варто очікувати дощову погоду, яка чергуватиметься з сонцем. Крім того, у понеділок, 30 вересня, прогнозувалися опади у північних, центральних та західних областях.

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