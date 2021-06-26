RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Київ сьогодні накриє гроза

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві. Сьогодні буде гроза.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликали при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що сьогодні у західних, північних та південних областях, а також завтра, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, 27 червня у північних, центральних та південнихобластях місцями сильні зливи (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за минулу добу в Україні в результаті негоди залишились без світла більше 800 населених пунктів.

Крім того, в Рівненській області в результаті негоди падали дерева, також від удару блискавки постраждала одна людина.

РБК-Україна писало, що вдень 25 травня Львів накрила потужна буря та злива.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погодагроза