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Київ сьогодні накриє гроза

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Київ, Субота 26 червня 2021 14:01
Київ сьогодні накриє гроза Фото: у Києві буде гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві. Сьогодні буде гроза.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликали при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що сьогодні у західних, північних та південних областях, а також завтра, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, 27 червня у північних, центральних та південнихобластях місцями сильні зливи (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за минулу добу в Україні в результаті негоди залишились без світла більше 800 населених пунктів.

Крім того, в Рівненській області в результаті негоди падали дерева, також від удару блискавки постраждала одна людина.

РБК-Україна писало, що вдень 25 травня Львів накрила потужна буря та злива.

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