Київ сьогодні накриє гроза
Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві. Сьогодні буде гроза.
Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликали при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Зазначимо, раніше повідомлялось, що сьогодні у західних, північних та південних областях, а також завтра, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, 27 червня у північних, центральних та південнихобластях місцями сильні зливи (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, за минулу добу в Україні в результаті негоди залишились без світла більше 800 населених пунктів.
Крім того, в Рівненській області в результаті негоди падали дерева, також від удару блискавки постраждала одна людина.
РБК-Україна писало, що вдень 25 травня Львів накрила потужна буря та злива.