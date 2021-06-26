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Киев сегодня накроет гроза

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Киев, Суббота 26 июня 2021 14:01
Киев сегодня накроет гроза Фото: в Киеве будет гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве. Сегодня будет гроза.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Специалисты Департамента муниципальной безопасности КГГА призвали при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Отметим, ранее сообщалось, что сегодня в западных, северных и южных областях, а также завтра, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, 27 июня в северных, центральных и южных районах местами сильные ливни (I уровень опасности, желтый).

Напомним, за минувшие сутки в Украине в результате непогоды остались без света более 800 населенных пунктов.

Кроме того, в Ровенской области в результате непогоды падали деревья, также от удара молнии пострадал один человек.

РБК-Украина писало, что днем 25 мая Львов накрыла мощная буря и ливень.

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