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До Києва не пропустили близько 60 осіб з підвищеною температурою

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 13:04
До Києва не пропустили близько 60 осіб з підвищеною температурою
Фото: КПП на в'їзді в Київ (РБК-Україна)

Кличко відзвітував про роботу КПП на в'їзді до столиці

За час дії обмежень на в'їзд до Києва з 16 по 20 квітня до столиці не пропустили близько 60 осіб. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко нагадав, що українців закликали з четверга до вечора неділі без потреби не їхати до Києва.

"Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до міста вимірювали температуру. За ці дні було виявлено майже 60 осіб з підвищеною температурою. Ніхто з них до Києва не в'їхав. Після огляду медиків людей відправляли додому", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше з 16 квітня в Києві запрацювали 9 пропускних пунктів, на яких медики і правоохоронці перевіряли авто, які прямували у столицю. Передбачалося, що людей з температурою вище 37,5 градусів і ознаками ГРВІ будуть тестувати на наявність коронавирусной хвороби і відправляти на самоізоляцію.

У випадку, якщо температура тіла перевищує 38 градусів і людина має симптоми ГРВІ, планувалося, що будуть викликати бригаду швидкої допомоги для екстреної госпіталізації.

У Києві з початку карантину на грип та ГРВІ захворіли понад 51 тис. осіб
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