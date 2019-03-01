До Києва приїдуть експерти МВФ

Техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда посетит Киев в течение 5-13 марта 2019 года. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Он добавил, что специалисты прибудут в Киев для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении введения реформаторских мероприятий, предусмотренных программой стэнд-бай с Украиной, принятой в декабре 2018 года.

Напомним, 18 декабря 2018 МВФ одобрил новую программу stand-by на сумму ,9 млрд долларов для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

В феврале официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что целью программ международного сотрудничества фонда с Украиной является достижение устойчивого экономического роста в стране и повышения уровня жизни людей. Отвечая на вопрос о том, что некоторые кандидаты в президенты в Украине требуют прекратить сотрудничество с МВФ, Райс заявил, что фонд не занимаемся политикой, а занимаемся экономикой.