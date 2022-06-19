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До Києва прибув спецпредставник ЄС з прав людини

Фото: спецпредставник ЄС з прав людини Імон Гілмор (flickr.com/labourparty)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 19 червня, до Києва з робочим візитом прибув спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор. Він має намір продемонструвати солідарність ЄС з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Представництва ЄС в Україні в Twitter.

"На початку російської агресії я зустрівся з біженцями на польському кордоні, зараз я здійснюю подорож їх шляхом у зворотному напрямку, щоб своїми очима побачити, як російська агресія порушує права людини, поспілкуватися зі звичайними людьми і представниками влади", - сказав Гілмор по прибуттю в українську столицю.

Нагадаємо, 17 червня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон приїжджав до Києва з неоголошеним візитом.

Крім того, 16 червня Україну відвідали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Маріо Драгі, президент Румунії Клаус Йоханніс.

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