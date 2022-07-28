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До Києва прибув президент Литви

Фото: Президент Литви Гітанас Науседа приїхав до Києва (twitter.com/GitanasNauseda)
Автор: Олег Васьків

Президент Литви Гітанас Науседа 28 липня прибув до Києва. Під час візиту він проведе зустіч з президентом України Володимиром Зеленським і виступить у Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter литовського лідера.

"Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернусь до українського народу з трибуни Верховної Ради", - зазначив Науседа.

Він також поінформував, що проведе зустріч з президентом Зеленським і вручить йому найвищу державну нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.

Нагадаємо, востаннє Науседа був у Києві ще в квітні. Тоді він прибув до української столиці разом із президентами Польщі, Латвії та Естонії.

До слова, нещодавно глава Литви закликав до посилення санкцій проти Росії. За його словами, обмеження повинні посилити вплив на російську економіку, фінансовий сектор і військово-промисловий потенціал.

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Литва