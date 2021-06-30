ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер

Новость на русском →
Київ, Середа 30 червня 2021 15:52
Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер Фото: у Києві очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 1 липня, в Києві очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попередили про грозу, град і сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, вдень 1 липня в столиці очікується град і сильний вітер до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків повинні щільно закрити, при цьому з балконів необхідно прибрати предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на цьому тижні.

Найближчими днями над Західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Києві
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі