Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер
Фото: у Києві очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
У четвер, 1 липня, в Києві очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попередили про грозу, град і сильний вітер.
Так, вдень 1 липня в столиці очікується град і сильний вітер до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру:
- всі вікна будинків повинні щільно закрити, при цьому з балконів необхідно прибрати предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на цьому тижні.
Найближчими днями над Західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.