Київ може потрапити в помаранчеву карантинну зону

Епідеміологічна ситуація в Києві буде наближатися до помаранчевої зони, згідно зі зонуванням, яке передбачає адаптивний карантин з 1 серпня. Завтра буде прийнято рішення.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Київ опиниться на межі - між жовтою і помаранчевою зонами", - сказав Рубан в коментарі РБК-Україна про прогнози епідеміологічної ситуації з 1 серпня.

Відзначимо, Україна планують поділити на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Зелена зона включає в себе масковий режим в місцях скупчення людей, дотримуватися соціальної дистанції, одна людина на 5 квадратних метрів під час проведення масових заходів.

Жовта зона аналогічна до зеленої, але вже є попереджувальною. Заборонено відвідувати будинки престарілих, лікарні, соціальні установи.

Помаранчева зона - крім вищезгаданого, заборона розважальних закладів та ресторанів вночі, планової госпіталізації в лікарнях, роботи спортзалів, дитячих таборів.

Червона зона - всі обмеження, які вже згадувалися, а також заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльності кафе і ресторанів.

Нагадаємо, МОЗ завтра ініціює проведення засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для затвердження чотирьох зон карантину.

Тим часом, в Україні, зокрема в Києві, фіксують новий антирекорд - майже 1200 нових випадків коронавіруса.