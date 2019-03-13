Київ може отримати ще 200 млн гривень на метро на Виноградар

Метро на Виноградар і Подільсько-Воскресенський міст профінансують додатково

Кабинет министров Украины изучит возможность выделить еще по 200 млн гривен на строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь в Киеве. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на заседании правительства мэр Киева Виталий Кличко попросил выделить по 200 млн гривен на строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь. В ответ Гройсман поручил Министерству финансов и Министерству инфраструктуры проработать этот вопрос. Он также добавил, что правительство сможет оказать очередную поддержку этим двум проектам.

Напомним, в декабре 2018 года сообщалось, что Кабмин направит 2,5 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. По словам Гройсмана, сумму выделят в рамках программ инфраструктурного развития регионов.

Кроме того, в прошлом году правительство одобрило списание до 3,9 млрд гривен государственного долга Киева. Списанию подлежит часть долгов Киева в объеме, который равен расходам городского бюджета в 2018 году на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, участка Сырецко-Печерской линии метро на Виноградарь и капремонт сетей внешнего освещения Киева.