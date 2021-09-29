ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Чернігові піднімуть ціну на проїзд у транспорті: яка вартість за один білет

Новость на русском →
Чернігів, Середа 29 вересня 2021 15:16
У Чернігові піднімуть ціну на проїзд у транспорті: яка вартість за один білет Фото: у Чернігові подорожчав громадський транспорт (chernigiv-rada.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Ціну на проїзд у громадському транспорті Чернігова піднімуть з жовтня. Одна поїздка в тролейбусах та автобусах міста коштуватиме 8 гривень.

Таке рішення погодив виконком міської ради, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт міської ради.

У Чернігові ціни на проїзд змінили:

  • 8 гривень - гранична вартість проїзду в міських автобусах;
  • 6 гривень - вартість проїзду в тролейбусах Чернігова, при розрахунку електронним квитком;
  • 4 гривні - для учнів Чернігова, при наявності учнівського квитка, на період з 1 вересня до 21 червня, проїзд в маршрутках та автобусах;
  • 3 гривні - проїзд для чернігівських школярів, при наявності учнівського квитка, і використанні електронного квитка.

Відповідно зросте й вартість місячних проїздних квитків:

  • громадський коштуватиме 360 гривень;
  • студентський - 180 гривень;
  • учнівський - 90 гривень;
  • для юридичних осіб - 405 гривень.
Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів
NEWS
У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС
У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ