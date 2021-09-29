У Чернігові піднімуть ціну на проїзд у транспорті: яка вартість за один білет
Фото: у Чернігові подорожчав громадський транспорт (chernigiv-rada.gov.ua)
Ціну на проїзд у громадському транспорті Чернігова піднімуть з жовтня. Одна поїздка в тролейбусах та автобусах міста коштуватиме 8 гривень.
Таке рішення погодив виконком міської ради, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт міської ради.
У Чернігові ціни на проїзд змінили:
- 8 гривень - гранична вартість проїзду в міських автобусах;
- 6 гривень - вартість проїзду в тролейбусах Чернігова, при розрахунку електронним квитком;
- 4 гривні - для учнів Чернігова, при наявності учнівського квитка, на період з 1 вересня до 21 червня, проїзд в маршрутках та автобусах;
- 3 гривні - проїзд для чернігівських школярів, при наявності учнівського квитка, і використанні електронного квитка.
Відповідно зросте й вартість місячних проїздних квитків:
- громадський коштуватиме 360 гривень;
- студентський - 180 гривень;
- учнівський - 90 гривень;
- для юридичних осіб - 405 гривень.