У Києві оголошено штормове попередження

Сьогодні в столиці очікується до +9 градусів

Погода в Киеве сегодня, 5 марта: в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным синоптиков, 5 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (уровень опасности "желтый").

Кроме того, по прогнозу синоптиков, 5 марта облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с. Температура ночью до +4 градусов, днем до +9.

Напомним, синоптик Наталья Диденко, сообщила, что сегодня погода в Украине ожидается теплая, местами воздух прогреется до +15. В частности, 5 марта температура воздуха в среднем будет колебаться от +6 до +10, на западе до +12, на юге, особенно в Одесской области, до +15. Ночью также ожидается температура выше нуля. Ветер западный, юго-западный. В Киеве сегодня до +10. В Украине 6 марта ожидается очередное похолодание, после этого 7-8 марта снова потеплеет.

Добавим, что синоптики предупредили о сильном ветре в Украине. Усиление ветра прогнозируется по всей стране, порывы достигнут 20 м/с.