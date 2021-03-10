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Київ відкрив онлайн-запис на вакцинацію від COVID залишковими дозами

Автор: РБК-Україна

Для вакцинації в Києві запустили онлайн-анкети, за допомогою яких можна записатися на щеплення від COVID залишковими дозами. До черги можуть записатися публічні та громадські діячі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що онлайн-анкету можуть заповнити публічні та громадські діячі, які готові своїм прикладом популяризувати вакцинацію від COVID. При цьому така реєстрація не дає права на пріоритетну вакцинацію. Підкреслюється, що будуть використовуватися тільки залишкові дози.

Відзначимо, в Україні для зниження ризиків невикористання залишкових доз рекомендують залучати до такої вакцинації відомих людей. Справа в тому, що вакцини поставляються у флаконах, що містять декілька доз. Залишки невикористаної вакцини, наприклад, Covishield підлягають утилізації через шість годин після відкриття флакона.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні дозволено прищеплювати від COVID людей не з пріоритетного списку.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили в яких випадках не можна робити щеплення від коронавірусу.

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Новини України КиїввакцинаціяCOVID-19
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