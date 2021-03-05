У МОЗ пояснили, у яких випадках не можна робити щеплення від коронавірусу
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, у яких випадках не можна робити щеплення від коронавірусу. Він заявив, що інструкція до препаратів має низку протипоказів.
Таким чином, вакцинація від не проводиться у тих випадках, де передбачені наступні протипокази:
- підвищена чутливість до діючої речовини;
- супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури тіла (лихоманка), але наявність незначної інфекції (застуда або субфебрильна температура) не повинні спричиняти відкладення вакцинації;
- тромбоцитопенія та порушення згортання крові;
- особи з ослабленим імунітетом.
Нагадаємо, Віктор Ляшко також заявив, що в Україні дозволено щеплювати людей від коронавірусу не із пріоритетного списку. Таке рішення прийняли з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.
Також повідомлялось, що в Україні продовжується кампанія по вакцинації населення від коронавірусу. За весь час зробили 12 481 щеплення.
Зазначимо, МОЗ України повідомив про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області. За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 384 917 осіб; одужали від COVID 1 191 022 людини; померли 26 763 пацієнти.