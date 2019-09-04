Київ відмовляється від паперових квитків у транспорті з 1 листопада

У Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків в наземному транспорті. Про це повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, передає місцевий сайт 44.ua.

За його словами, з 1 листопада громадський наземний транспорт Києва повністю переходить на електронний квиток. Крім того, в метро з цього дня перестануть продавати жетони і зелені безконтактні картки.

"З 1-го листопада в метро ще можна буде користуватися жетонами і безконтактною зеленою картою, але придбати їх буде вже не можна. Так що з 1-го листопада ми хочемо дати киянам можливість по повній користуватися е-квитком", - сказав Назаров.

Також повідомляється, що після впровадження електронного квитка у транспорті зникнуть кондуктори. Замість них працюватимуть контролери з пристроями для перевірки оплати проїзду. Крім того, в листопаді повністю запустять оплату проїзду банківською карткою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жетони і разові квитки на громадському транспорті Києва замінять також квитки з QR-кодами. Їх можна буде придбати в боксах самообслуговування і касах київського метрополітену.

Зазначимо, на початку серпня в Києві з'явилися перші маршрутки з валідаторами для електронного квитка.