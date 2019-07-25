ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У КМДА розповіли коли Київ остаточно перейде на Е-квиток

Новини » Транспорт    25.07.2019 - 20:35
У КМДА розповіли коли Київ остаточно перейде на Е-квиток
Фото: КМДА (з відкритих джерел)

Поповнити Е-квиток можна буде за допомогою мобільних додатків

Київ переходить на Е-квиток з 31 жовтня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену ("Хрещатик", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Академмістечко", "Лісова", "Арсенальна", "Теремки", "Видубичі", "Сирець" та "Почайна"), в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Поповнити Е-квиток можна буде за допомогою мобільних додатків "Приват 24", "Ощад 24/7" або в терміналах самообслуговування КП "ГІОЦ", "ПриватБанку", "Ощадбанку" та на порталі EasyPay

Зручною заміною жетонів та разових квитків стануть також квитки з QR-кодами, єдині для всіх видів транспорту. Їх можна буде придбати у боксах самообслуговування та касах київського метрополітену

Як користуватись Е-квитком

Пасажир купує QR-квиток або транспортну картку, яку варто зареєструвати в кабінеті користувача. Це і є Е-квиток, який надалі можна поповнювати за допомогою терміналів, інтернет-банкінгу або у спеціальних пунктах продажу. Громадський транспорт обладнано валідаторами – спеціальними зчитувальними пристроями.

Їх можна знайти біля дверей та всередині салонів громадського транспорту. Пасажиру достатньо просто піднести транспортну карту або QR-квиток до валідатора – проїзд оплачено. Контролери будуть мати спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка.

Тарифи

1-9 поїздок – 8 грн за квиток;

10-19 поїздок – 7,70 грн;

20-29 поїздок – 7,40 грн;

30-39 поїздок – 7,10 грн;

40-49 поїздок – 6,80 грн;

50 поїздок – 6,50 грн.

У Києві розпочато благоустрій території парку "Гідропарк"
Новини України КМДАбилетытранспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся