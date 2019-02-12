Київ зупинився в багаточисельних заторах

У столиці зафіксовано понад 30 ДТП

В Киеве вечером, 12 февраля, по состоянию на 18:55, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Крещатик, Пушкинская, Богдана Хмельницкого, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Кудрявский спуск, улицы Набережко-Крещатицкой, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки, улице Сечевых Стрельцов, Короленковская, Юрия Ильенко.

Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, улицы Народного ополчения, частично на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улицы Саперно-Слободской, а также на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Палладина.

Также пробки наблюдаются в районе станций метро "Шулявская", "Житомиська", "Академгородок", "Нивки", "Берестейская", "Университет", "Лук'янівська", "Площадь Льва Толстого", "Выдубичи", "Голосеевская", "Выставочный центр".

Кроме того, движение затруднено на мосту Метро, Северном мосту, мосту Патона и частично на Дарницком мосту.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на улице Михаила Драгоманова, проспекте Соборности, частично на Дарницком шоссе и улице Здолбуновская.

Кроме того, по данным Google Maps, в Киеве, по состоянию на 18:55 зафиксировано более 30 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Напомним, в Киеве затра, 13 февраля, синоптики прогнозируют ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололед.

РБК-Украина писало, что в Киеве завтра 13 февраля ограничат движение транспорта на Северном и Южном мостах