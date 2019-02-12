У Києві завтра обмежать рух на двох мостах

Фото: Південний міст (УНІАН)

Рух буде частково обмежено на Північному та Південному мостах

У Києві завтра 13 лютого обмежать рух транспорту на Північному та Південному мостах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор" у Facebook.

Як зазначається, у зв’язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття 13 лютого буде частково обмежено рух транспорту:

на Північному мосту через р. Дніпро з 10:00 до 13:00 у напрямку житлового масиву Троєщина, а також з 13:00 до 20:00 у напрямку житлового масиву Оболонь;

на Південному мостовому переході з 20:00 до 00:00 год. у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе, а з 00:00 до 04:00 14 лютого у напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана.

Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у Києві затра, 13 лютого, синоптики прогнозують вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, на дорогах подекуди ожеледицю.

РБК-Україна писало, що у Києві у зв’язку із першочерговим ремонтом на мосту ім. Є. О. Патона частково обмежено рух транспорту з 12 до 24 лютого.