ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Грози, дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 08:00
Грози, дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні Фото: країну накриють дощі з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні сьогодні різко погіршилась. У більшості областей, крім східних, будуть дощі з грозами.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в більшості областей, крім Одеської, Харківської, Донецької та Луганської, будуть йти сильні дощі з грозами. На заході країни температура повітря вдень складе +13+17, а вночі +3+6. На півночі країни прогнозують вдень +11+14, а вночі +4+6.

Грози, дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні

У центральних областях синоптики передають вдень +13+15, а вночі +3+5. Втім на сході країни без дощів. Там вдень буде +13+17, а вночі +6+8. У південних областях вдень +13+17, а вночі +4+7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж буде дощ з грозою. Температура повітря вдень у місті складе +13+15, а вночі +3+5.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчий тиждень зовсім не порадує. Синоптики попередили, що дощами та зливами буде заливати практично всі області країни.

Також синоптик прогнозувала, що сьогодні дощі будуть йти з перервами, тому на прояснення можна розраховувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Погода похолодание
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"