Грози, дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні різко погіршилась. У більшості областей, крім східних, будуть дощі з грозами.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в більшості областей, крім Одеської, Харківської, Донецької та Луганської, будуть йти сильні дощі з грозами. На заході країни температура повітря вдень складе +13+17, а вночі +3+6. На півночі країни прогнозують вдень +11+14, а вночі +4+6.

У центральних областях синоптики передають вдень +13+15, а вночі +3+5. Втім на сході країни без дощів. Там вдень буде +13+17, а вночі +6+8. У південних областях вдень +13+17, а вночі +4+7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж буде дощ з грозою. Температура повітря вдень у місті складе +13+15, а вночі +3+5.