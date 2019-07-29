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Київ через негоду зупинився у заторах

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 18:21
Київ через негоду зупинився у заторах
Фото: негода в Києві (facebook.com/alina.kondratenko)

Негода в Києві затопила кілька пожвавлених вулиць

Негода в Києві 29 липня практично призвела до зупинки транспорту на основних дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Відзначимо, через сильну зливу особливо постраждали Подільський і Шевченківський райони Києва, деякі автомобілі серйозно постраждали і не могли рухатися. Станом на 18:15 у заторах стоїть транспорт в центральній частині міста, на проспекті Перемоги в районі станції метро "Шулявська", на вулиці Теліги від Кирилівської церкви до "Дорогожичів".

Також затори утворилися на бульварі Дружби народів, на Подолі та основних магістралях у напрямку виїзду з столиці. Крім того, рух ускладнено внаслідок кількох ДТП.

Київ через негоду зупинився у заторах

Фото: пробки в Києві

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні погіршиться, зокрема, у західних та більшості північних областей очікуються грози, град і шквали. Крім того, завтра, 30 липня, протягом дня по всій країні можливі сильні опади. По Київській області до кінця дня в окремих районах буде шквальний вітер до 15-20 м/с

 

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