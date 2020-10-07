Київ накрила гроза

У Києві різко погіршилась погода. Місто накрила гроза, йде сильний дощ.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Техніка київської гідрослужби виїхала на місця можливих підтоплень: на Броварський проспект біля станції метро "Чернігівська", на розв’язку поблизу станції метро "Лівобрежна", на вулицю Брожка, до тунелю на вулиці Олени Теліги.

Наразі працюють 72 одиниці спецтехніки.

Фото: гроза в Києві (kyivcity.gov.ua)

Синоптики прогнозували, що у Києві очікується значний дощ та гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Більш того, з самого ранку в Києві утворилися значні пробки на правому березі.

Ускладнено рух транспорту на проспектах Перемоги, Палладіна, Гузара, Великій окружній дорозі, вулицях Щусєва, Теліги, проспекті Лобановського, Чекаловском бульварі, Голосіївському проспекті, бульварах Шевченка, Лесі Українки, вулицях Жилянській, Великій Васильківській, Банковій.

Раніше повідомлялося, що на більшій території країни очікуються дощі, місцями з грозами.