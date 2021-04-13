Дощі та мокрий сніг: в Україні місцями похолодає
Погода в Україні 14 квітня буде дощовою, місцями очікується мокрий сніг. Також синоптики прогнозують похолодання.
Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру Facebook.
Повідомляється, що завтра у західних областях буде хмарно, опади переважно у вигляді дощу, в Карпатському регіоні дощ і мокрий сніг, місцями значний, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від +1 до +6, вдень від +6 до +11 (на високогір'ї Карпат протягом доби від -2 до +3).
На решті території України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень в північно-східних, Житомирській, Вінницькій та більшості південних областей невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду, вночі від +4 до +9, вдень від +11 до +16.
Фото: погода в Україні 14 квітня
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що похолодання в Україні зумовлено черговим атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг у західні регіони.
Також повідомлялося, що до кінця тижня в центрі, на заході, півночі і півдні буде прохолодно - від +9 до +14, на сході від +12 до +17.