Київ накриє густий туман, який протримається до завтра
Фото: у Києві прогнозується густий туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
У середу ввечері, 8 грудня, Київ накриє густий туман, який протримається всю ніч. Також він буде утримуватися до завтрашнього ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 грудня, вночі і вранці 9 грудня в Києві очікується туман", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що видимість при тумані складе 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Водіям автомобілів в умовах туману рекомендують:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.