На Київ насуваються заморозки

Погода в Києві протягом найближчих днів залишатиметься холодною, 18-19 квітня у очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів ( I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у середу, 17 квітня, у столиці хмарно, часом дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +5-7 градусів, вдень близько +10 градусів.

18-19 квітня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +3-5 градусів тепла, вдень +12-14 градусів.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра у Києві очікується дощ та вітер. Температура максимально підніметься до +10 градусів.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий).

РБК-Україна писало, що 16 квітня у західних областях очікуються сильні заморозки. В більшості областей часом йтиме дощ; температура вночі +2-7 тепла, вдень +8-13 градусів, на сході країни до +16 градусів.