Потепління до +24 і грози: прогноз погоди на вихідні
В Україні на вихідних, 1-2 травня, очікується потепління температури повітря. При цьому на всій території країни прогнозують дощі з грозами.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Погода 1 травня
У суботу дощі та грози очікуються на півдні та сході, а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На решті території країни буде сухо, з мінливою хмарністю.
Температура повітря на Сході, Півдні та в центрі країни, а також на Закарпатті коливатиметься від +19 до +24 градусів, вночі +8+12. На решті території країни стовпчики термометрів покажуть +15 +19 вдень, вночі+5 + 10.
Погода 2 травня
На Великдень більшу частину України накриють дощі та грози. Суха погода очікується лише в Криму, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Харківській областях.
При цьому тепла погода збережеться. На заході, сході та півдні країни +21+24 вдень, вночі +8+12, у центрі та на півночі +18+21 вдень, вночі +5+10.
Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні на Великдень буде тепла, але в неділю синоптики прогнозують грози в багатьох областях країни.
Також РБК-Україна писало, що в Укргідрометцентрі прогнозували, що до 1 травня в країні припиняться заморозки і прийде тепло.