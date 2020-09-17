Україну накриють грозові дощі

Погода в Україні 17 вересня погіршиться, прогнозують дощі та грози у західних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +29.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
Сьогодні грозові дощі накриють західні, Чернігівську та Сумську області. Там температура повітря вдень складе +20+29, а вночі +12+15. На сході країни мінлива хмарність, вдень +25+28, а вночі +6+13.
У центрі країни буде без дощів. Вдень температура повітря складе +27+29, а вночі +12+15. На півдні країни температура повітря складе +27+29, а вночі +14+19.
У місті сьогодні гроза та дощі. Температура повітря вдень +27+29, а вночі +13+15.
Нагадаємо, синоптики попереджають про заморозки і сильні пориви вітру.
Також повідомлялося, що еколог спрогнозувала негативні наслідки від зміни клімату в Україні.