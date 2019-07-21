На Київ насувається гроза

Погода в Києві протягом найближчої години погіршиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозами синоптиків, у Києві та Київську область в найближчі години накриють грози.

Наголошується, що негода протримається у столиці до кінця поточної доби, 21 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що завтра, 22 липня, погіршиться майже по всій території України, оголошено штормове попередження. Вдень в Україні, крім східних і більшості південних областей очікуються грози.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що завтра, 22 липня, погода в Україні очікується теплою, але дощовою. Накриють дощі майже всю країну, сухо буде тільки в Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні та в Криму.

У понеділок у Києві очікується від +25 до +27 градусів вдень від +16 до +18 вночі та дощ, вітер західний 5-10 м/с.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в день позачергових парламентських виборів, 21 липня, буде спекотною і сонячної, але місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. У неділю погода буде переважно теплою, вдень температура коливатиметься від +25 до +30 градусів.

Також сьогодні, 21 липня, у південних, східних, центральних, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях надзвичайна (5 класу) рівень пожежної небезпеки.