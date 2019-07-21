На Киев надвигается гроза

Погода в Киеве в течение ближайшего часа ухудшится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозам синоптиков, в Киеве и Киевскую область в ближайшие часы накроют грозы.

Отмечается, что непогода продержится в столице до конца текущих суток, 21 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что завтра, 22 июля, ухудшится почти по всей территории Украины, объявлено штормовое предупреждение. Днем ​​в Украине, кроме восточных и большинства южных областей ожидаются грозы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что завтра, 22 июля, погода в Украине ожидается теплой, но дождливой. Дожди накроют почти всю страну, сухо будет только в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и в Крыму.

В понедельник в Киеве ожидается от +25 до +27 градусов днем, от +16 до +18 ночью и дождь, ветер западный 5-10 м/с.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в день внеочередных парламентских выборов, 21 июля, будет жаркой и солнечной, но местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В воскресенье погода будет преимущественно теплой, днем температура будет колебаться от +25 до +30 градусов.

Также сегодня, 21 июля, в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.