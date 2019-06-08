На Київ насувається гроза

Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві в найближчі години. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За прогнозами синоптиків, у найближчі 2 години та з утриманням до кінця доби, 8 червня, у Києві очікується гроза та шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Крім того, у КМДА закликають жителів та гостей столиці дотримуватися правил поводження під час грози та не наражатися на небезпеку.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що 8 червня у більшості областей України очікуються дощі з грозами, місцями можливий град та шквали вітру. Погіршення погоди прогнозувалося у Одеській, Сумській, Харківській, а також у західних та центральних областях.

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні 8-9 червня буде дощовою, зокрема, посиляться дощі і можливий град. Синоптик зазначила, що в денні години стовпчики термометрів сягнуть +26 +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32 +34. У західних областях у неділю посвіжішає до +22 +27 градусів.

У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів з грозами, однак сонця також вистачає. Спека досягне +28 +30 градусів. Наступного тижня спека розкрутиться ще більше, прийміть це до уваги.