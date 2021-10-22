Київ готується до переходу в "червону" зону, а токсичний газ з вулкана на Канарах досяг України: новини за 21 жовтня

Київ наближається до переходу в "червону" зону карантину, токсичний газ з вулкану на Пальмі досяг України, в країну йде похолодання. Детальніше про те, що сталося в четвер, 21 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Проїзд тільки для COVID-безпечних. В Україні посилили карантин

В Україні з 21 жовтня ввели нові правила для проїзду в міжобласному транспорті. Йдеться про потяги, автобуси і літаки.

Центральний автовокзал в Києві (Деміївка) втратив 40% рейсів в перший ранок нових обмежень на транспорті. Перевізники відмовилися виходити на маршрути. На території київського вокзалу розгорнули лабораторію для проведення експрес-тестування на COVID-19. За тестування на антиген - 350 гривень.

Кореспондент РБК-Україна побував на залізничному вокзалі в Києві, щоб дізнатися про ситуацію у зв'язку з новими правилами.

В КМДА спрогнозували, коли Київ потрапить у "червону" зону

У Києві погіршується ситуація з коронавірусом, тому місто наближається до переходу в "червону" зону карантину. Однак, як прогнозують в Київській міській державній адміністрації, станеться це не раніше наступного тижня. Про це РБК-Україна повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Водночас раніше мер столиці Віталій Кличко заявляв, що Київ потрапить до "червоної" зони вже найближчими днями.

Виверження вулкана на Пальмі. Токсичний газ досяг України: чи є загроза для населення

На острові Пальма (Канари) триває виверження вулкану Кумбре-В'єха, токсичне повітря якого вже досягло території України. Вчені виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 (який виділяється при вулканічних виверженнях).

УкрГідрометцентр запевнив, що загрози для населення немає. Синоптики повідомили, що перевищення концентрацій SO2, спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах - 10-15 км.

Міхалок побив фаната прямо на сцені під час концерту в Полтаві (відео)

Сергій Міхалок, лідер гуртів "Ляпіс 98" і Brutto, під час концерту в Полтаві побив одного зі слухачів прямо на сцені.

За словами глядачів, музикант виступав з колективом "Ляпіс 98" і посварився з чоловіком напідпитку з першого ряду. Міхалок покликав його на сцену і зажадав показати квиток. Крім того, артист запропонував чоловікові що-небудь зіграти, оскільки той його про це довго просив. У підсумку Міхалок розбив йому ніс, після чого чоловіка забрали під руки. Після інциденту він продовжив свій виступ.

У Чернігівській області дівчинка народила в 13 років: татові малюка всього 17

У Чернігівській області в селі Городище народила 13-річна Наталя. Пологи були дуже стрімкі, медики ледь довезли дівчинку до лікарні. Батько дитини-17-річний Сергій Коцюба - повідомив, що новонароджену назвали Поліна. Вага малятка 2800 грамів.

Про цю історію стало відомо ще у квітні 2021 року. Тоді в поліцію на Куликовського надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом тоді ще 12-річна вагітна дівчина. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування неповнолітньої". Але зараз справу закрили.

Останні теплі дні. Синоптики розповіли, коли в Україну прийде похолодання

В Україні продовжує утримуватись тепла погода. Втім, на вихідних розпочнеться процес похолодання.

Поривчастий вітер, який сьогодні спостерігаємо у більшості областей вже завтра потроху вщухатиме. А от на вихідних розпочнеться процес похолодання і на початку наступного тижня у всіх областях України буде значно холодніше, повідомили синоптики.