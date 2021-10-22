Киев готовится к переходу в "красную" зону, а токсичный газ с вулкана на Канарах достиг Украины: новости за 21 октября

Киев приближается к переходу в "красную" зону карантина, токсичный газ с вулкана на Пальме достиг Украины, в страну идет похолодание. Подробнее о том, что произошло в четверг, 21 октября - в материале РБК-Украина.

Проезд только для COVID-безопасных. В Украине ужесточили карантин

В Украине с 21 октября ввели новые правила для проезда в межобластном транспорте. Речь идет о поездах, автобусах и самолетах.

Центральный автовокзал в Киеве (Демеевка) потерял 40% рейсов в первое утро новых ограничений на транспорте. Перевозчики отказались выходить на маршруты. На территории киевского вокзала развернули лабораторию для проведения экспресс-тестирования на COVID-19. За тестирование на антиген - 350 гривен.

Кореспондент РБК-Украина побывал на железнодорожном вокзале в Киеве, чтоб узнать о ситуации в связи с новыми правилами.

В КГГА спрогнозировали, когда Киев попадет в "красную" зону

В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, поэтому город приближается к переходу в "красную" зону карантина. Однако, как прогнозируют в Киевской городской государственной администрации, произойдет это не раньше следующей недели. Об этом РБК-Украина сообшил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В то же время ранее мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что Киев попадет в "красную" зону уже в ближайшие дни.

Извержение вулкана на Пальме. Токсичный газ достиг Украины: есть ли угроза для населения

На острове Пальма (Канары) продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, токсичный воздух которого уже достиг территории Украины. Ученые обнаружили перемещение по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2 (который выделяется при вулканических извержениях).

УкрГидрометцентр заверил, что угрозы для населения нет. Синоптики сообщили, что превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на больших высотах - 10-15 км

Михалок избил фаната прямо на сцене во время концерта в Полтаве (видео)

Сергей Михалок, лидер групп "Ляпис 98" и Brutto, во время концерта в Полтаве избил одного из слушателей прямо на сцене.

По словам зрителей, музыкант выступал с коллективом "Ляпис 98" и повздорил с подвыпившим мужчиной с первого ряда. Михалок позвал его на сцену и потребовал показать билет. Кроме того, артист предложил мужчине что-нибудь сыграть, поскольку тот его об этом долго просил. В итоге Михалок разбил ему нос, после чего мужчину унесли под руки. После инцидента он продолжил свое выступление. https://www.rbc.ua/rus/styler/mihalok-izbil-fanata-pryamo-stsene-vremya-1634831413.html

В Черниговской области девочка родила в 13 лет: папе малыша всего 17

В Черниговской области в селе Городище родила 13-летняя Наталья. Роды были очень стремительные, медики едва довезли девочку до больницы.Отец ребенка - 17-летний Сергей Коцюба - сообщил, что новорожденную назвали Полина. Вес малышки 2800 граммов.

Про эту историю стало известно еще в апреле 2021 года. Тогда в полицию на Куликовского поступило сообщение от медиков о том, что к ним попала на прием тогда еще 12-летняя беременная девушка. Тогда правоохранители открыли уголовное производство по статье "Изнасилование несовершеннолетней". Но сейчас дело закрыли.

Последние теплые дни. Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание

В Украине продолжает удерживаться теплая погода. Однако, на выходных начнется процесс похолодания.

Порывистый ветер, который сегодня наблюдаем в большинстве областей уже завтра понемногу утихнет. А вот на выходных начнется процесс похолодания и в начале следующей недели во всех областях Украины будет значительно холоднее, сообщили синоптики.