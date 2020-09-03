Згідно з новим зонуванням, Київ ще на два тижні залишається в "жовтій зоні" карантину. Це означає продовження заборони на роботу нічних клубів і на масові заходи в ресторанах.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київ віднесли до "жовтої зони".

Крім того, з великих міст у "жовтій зоні" будуть Вінниця, Житомир, Чернігів, Рівне, Одеса, Хмельницький і Миколаїв.

У населених пунктах цієї зони заборонено відвідування соціальних закладів, роботу хостелів і нічних клубів, проведення масових заходів у ресторанах для більш 20 людина. Також поширюються обмеження "зеленої зони" - маски в приміщеннях, заповнюваність в кінотеатрах не більше 50% місць, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Нагадаємо, згідно з новим зонуванням, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль потрапили до "червоної зони" з максимальними обмеженнями.

За даними Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців вважає, що під час можливої другої хвилі епідемії необхідно знову ввести жорсткі карантинні заходи.