Київ і ще 17 областей залишаються не готовими до ослаблення карантину

В Україні Київ і ще 17 областей продовжують залишатися не готовими до послаблення карантину. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я лише 7 областей.
Відповідні дані за станом на 8 вересня опублікував МОЗ.
Зокрема, не готові до ослаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська та Чернівецька областях.
У всіх регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення.
Відповідають вимогам Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.
Для того, щоб почати ослаблення регіон повинен відповідати наступним критеріям:
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 2411 нових випадків коронавірусу, найбільше - у Києві, Харківській, Одеській, Львівській та Тернопільській областях.
Зазначимо, з 7 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.