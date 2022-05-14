RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ завжди буде стратегічною метою. Влада розробила план оборони столиці

Фото: Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Незважаючи на те, що прямої загрози повторного нападу немає, у Києві розробили план оборони у разі можливого наступу. Влада не має ілюзій, оскільки Київ був, залишається і залишатиметься важливою стратегічною точкою на карті України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови штабу Київської військової адміністрації Сергія Корнійчука під час телемарафону.

"Прямої загрози столиці сьогодні немає. Але з огляду на те, що столиця - це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. З огляду на це, ми готуємося до найгіршого сценарію - це повторний наступ", - сказав Корнійчук.

За його словами, у разі повторного наступу ворога військове керівництво розробило план оборони Києва з урахуванням усіх недоліків та прорахунків під час такого наступу на початку війни.

"Ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони. У цьому плані передбачені форми та способи дій військ, а також підготовка інфраструктури. У тому числі фортифікаційне обладнання рубежів, позицій, починаючи з далеких підступів до кварталів у центрі міста", - зазначив Корнійчук, сильно не розповсюджуючись, враховуючи військову таємницю.

Нагадаємо, взяття Києва було стратегічною метою російської армії з першого дня війни. Понад місяць з 24 лютого до початку квітня окремі частини Київської області перебували в окупації.

Як повідомлялося, через дії окупантів у Києві пошкоджено близько 400 цивільних об'єктів. На відновлення будівель необхідно до 80 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ