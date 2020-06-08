Київ і 7 областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ

Станом на 8 червня Київ і 7 областей не готові до другого етапу ослаблення карантину. У регіонах занадто велика кількість нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що карантинні обмеження поки не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернігівській та Чернівецькій областях, а також у Києві.

У всіх вищезазначених регіонах ослаблення карантинних обмежень неможливо через занадто велике число нових випадків COVID-19 за останні 7 днів.

При цьому днем раніше Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області були готові до зняття частини обмежень.

Інфографіка МОЗ (moz.gov.ua)

Нагадаємо, влада Львівської області просила Кабінет міністрів дозволити послабити карантин, попри рекомендації МОЗ.

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області вирішили посилити карантин через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що за останню добу в Миколаївській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій, Донецькій та Луганській областях не зафіксували нових випадків коронавірусу.