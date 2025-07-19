Киберудар ГУР по "Газпрому": появились подробности атаки по стратегическому монополисту РФ

Разведка нанесла киберудар по информационной инфраструктуре корпорации "Газпром". В результате уничтожены критические данные о поставках, контрактах, финансах и управлении объектами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Главное управление разведки провело масштабную кибероперацию против российского газового монополиста "Газпром".
Как сообщают источники РБК-Украина, атака вызвала глубокие сбои в работе систем компании и может привести к аварийному режиму работы, осложнению транспортировки газа и серьезным финансовым последствиям.
По словам собеседника в ГУР, украинским специалистам удалось проникнуть во все уровни информационной инфраструктуры "Газпрома".
В результате - полностью уничтожены данные о контрактах, графиках поставок, тарифах, финансовой отчетности, а также учет налогов, платежей и юридических обязательств.
Кроме того, стерта техническая документация систем управления давлением, балансами газа и нефти (SCADA и GIS), данные о скважинах и трубопроводной сети.
Операция охватила десятки критически важных платформ, в том числе внутреннюю аналитику, серверы управления, системы администрирования и защиты.
ГУР получило полный доступ к кластерам серверов 1С, базам данных более 390 дочерних компаний, а также извлекло более 20 тысяч профилей пользователей вместе с их электронно-цифровыми подписями.
Получены доступы к системам, которые поддерживают техническую работу инфраструктуры "Газпрома" (трубы, клапаны, датчики и прочее), а также к вспомогательным системам Газпрома - защите данных, контролю над серверами, администрированию и многое другое.
Тайно скачаны данные автоматизированных систем контроля и данные кластеров серверов 1С вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) корпорации "Газпром" и дочерних компаний.
С использованием уникального программного обеспечения было осуществлено удаление всех данных информационной системы корпорации "Газпром", которые хранились на физических серверах и облачных платформах, в том числе резервные копии.
Напомним, 17 июля, киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) атаковал сетевую инфраструктуру "Газпрома". Он привлечен к обеспечению вооруженной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины.
В результате кибератаки были нанесены серьезные убытки сетевой инфраструктуре "Газпрома".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.