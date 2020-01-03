Кіберполіція викрила масштабну шахрайську схему фінансових аукціонів

Ілюстративне фото (www.npu.gov.ua)

Наразі кіберполіція встановлює всіх потерпілих

Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів зі щомісячним обігом 100 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Кіберполіція встановила, що зловмисники розмістили декілька своїх call-центрів у Києві. Під виглядом проведення торгів на світових фінансових ринках вони залучали громадян вкладати гроші, обіцяючи при цьому високий прибуток або гарантоване повернення вкладів. Натомість створювали імітацію торгів, привласнюючи гроші собі.

Коли клієнт намагався вивести гроші, йому пропонували продовжити участь у торгах. Якщо він відмовлявся, зловмисники проводили ряд операцій, що призводили до повної втрати клієнтом грошей. Всі вкладені гроші зараховувались на офшорні рахунки зловмисників. Дохід від такої діяльності сягав понад 100 тисяч доларів США щомісячно.

Шахраї працювали на території України та країн Європейського союзу. Наразі кіберполіція встановлює всіх потерпілих.

РБК-Україна писало, що кіберполіція встановила всіх учасників злочинного угруповання, яке цілеспрямовано здійснювало атаки на приватні організації та конкретних осіб для незаконного отримання доступу до їхніх віддалених серверів, а потім продавало ці доступи.

Нагадаємо, правоохоронці викрили мережу інтернет-магазинів, які займалися продажем контрабандних сильнодіючих медпрепаратів, та вилучили майже 250 кг лікарських засобів.